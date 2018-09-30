Geçen sezon sahaya çıktığı 40 maçta istikrarıyla alkış alan Gary Medel’in en dikkat çeken katkısı ise mevkii ayırt etmeksizin hocasının verdiği görevi yerine getirmesiydi. Şenol Güneş tarafından geçen yıl 22 kez ön liberoda, 15 kez stoperde 3 defa ise savunmanın sağında şans verilen Şilili futbolcu dün de Kayserispor karşısında deneyimli teknik adamın jokeri oldu. Caner’in cezası, Adriano’nun sakatlığı nedeniyle hafta boyunca sol bekte kimi oynatacağını kara kara düşünen Güneş, çareyi yine Medel’de buldu. Kariyerinde ilk kez sağ bek olarak Beşiktaş’ta forma giyen Medel, mücadeleye defansın solunda başladı. Profesyonel kariyerinde ilk kez sol bek olarak sahaya çıkan başarılı oyuncu uzun yıllar bu mevkiide forma giyiyormuş gibiydi.

Medel forması giyen Şilili taraftarlar tribünlerdeki yerlerini aldılar, maç boyunca başarılı oyuncuya destekte bulundular.

İlk tebrik Güneş’ten

Kara Kartal’da cezalı olduğu geçen haftaki Fenerbahçe derbisi hariç bu sezon tüm maçlara 11’de başlayan Medel, Kayserispor’un en başarılı hücum silahı Bilal’e karşı oldukça etkili bir mücadele ortaya koydu. Maçı 3 top kapmayla tamamlayan Güneş’in gözdesi, sahanın en fazla isabetli pas yapan oyuncularından biriydi. Maç sonunda Güneş’in özel olarak tebrik ettiği Medel’e taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.



