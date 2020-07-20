Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden Santi Cazorla'nın yeni takımı belli oldu. İspanyol oyuncu, Xavi'nin çalıştırdığı Katar ekibi Al Sadd'a transfer oldu.

Villarreal ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Cazorla, İspanya Milli Takımından takım arkadaşı olan Xavi'nin Al Sadd'daki teknik direktörlük döneminde bu kez oyuncusu olmaya hazırlanıyor.

Al Sadd, yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde Doha'ya gelip resmi sözleşmeyi imzalayacağını belirtti. 35 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce Villarreal, Recreativo, Malaga ve Arsenal formaları giymişti.



