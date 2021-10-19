Siyah-beyazlılar, 8+3 kuralı nedeniyle Türk oyuncu sayısını artırmak için şimdiden kolları sıvadı. Yönetim, yaz transfer döneminde kadroya katmak için uğraş verdiği, ancak başaramadığı yıldız oyuncuyu transfer etmek için girişimler başladı.

Beşiktaş sezon başında alamadığı Kaan Ayhan için yeniden girişimlere başlamıştı. Gurbetçi stoper, Sassuola'da istediği şansı bulmadı. Bunun üzerine Kaan harekete geçti.

KAAN AYHAN: OYNAMAYACAKSAM GİTMEK İSTİYORUM

Sezon başında başarılı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama hamleleri, İtalyan kulübü tarafından kabul edilmemişti. Teknik direktör Alessio Dionisi ile görüşen Kaan Ayhan, 'Oynamayacaksam gitmek istiyorum' dedi.

TEKRAR GÜNDEMDE

Hem Türk olması hem de defansif anlamda birçok farklı mevkide oynayabilmesi nedeniyle milli stoperin ismi Beşiktaş'ta yeniden gündeme alındı. İtalya Serie A’da Sassuolo forması giyen Kaan’ın transferinin önemli bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.

BABASI EYLÜL'DE BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ

Daha önce yaptığı açıklamada "Sassuolo ile anlaşılırsa oğlum Türkiye'de oynamak ister" sözlerini sarf eden 26 yaşındaki oyuncunun babası Erol Ayhan'ın geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'a gelip Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü ortaya çıktı.

YABANCI KURALI ÖNEMLİ

Siyah-beyazlı yönetimin, bir dahaki sene ilk 11’de yer alacak Türk sayısının 4’e çıkacak olmasını da göz önünde bulundurduğu bildirildi. Milli oyuncu için Beşiktaş hazır bekliyor, Ocak'ta transferin bitmesi yüksek ihtimal.

SERGEN YALÇIN FAKTÖRÜ

Şu an için stoperde bir sıkıntısı olmayan fakat bir sonraki sezonun transferini şartlar uygun olması halinde devre arasında bile almayı düşünen yönetim, son olarak Sergen Yalçın’ın raporuna göre hareket edecek.

VIDA İLE DE MASAYA OTURUYOR

Önümüzdeki günlerde Vida ile de sözleşme uzatmak için masaya oturacak olan yönetim, transferde şartların olgunlaşmasıyla elini güçlendirecek.

FIRSAT TRANSFERİ

Şu anda Kartal’da kadroda Vida, Welinton, Montero ve Serdar Saatçı gibi isimler yer alıyor. Böyle önemli isimlere karşın Kaan Ayhan gibi bir oyuncuda fırsat transferi çıkarsa kaçırılmak istenmiyor.

TAM BİR JOKER OYUNCU

Kaan için ilk etapta 6 milyon euroluk talebi bulunan Çizme ekibiyle ara transfer döneminde yeniden masaya oturacak olan Kartal, Kaan'ın stopere ek olarak sağ bek ve ön liberoda da oynayabilmesinden yararlanmak istiyor.

SADECE 3 MAÇTA OYNADI

26 yaşındaki stoper bu sezon Serie A'da 1, 7 ve 90 dakika olmak üzere sadece 3 maçta forma giyebildi. Kaan'ın iki yıl daha İtalyan ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. Kaan, bu sezon genelde yedekler arasında bekledi. (Posta)