Beşiktaş'ın istediği Kalinic için Fenerbahçe devreye girdi!

Yeni sezon öncesi forvet transferi yapmak isteyen Beşitkaş ve Fenerbahçe, Nikola Kalinic transferinde karşı karşıya geldi.

02 Eylül 2020, Çarşamba 09:46 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın istediği Kalinic için Fenerbahçe devreye girdi!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Hırvat golcü Nikola Kalinic'in transferi için girişimlere başladı. İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın istediği Nikola Kalinic'in transferi için Atletico Madrid'in kapısını çaldı.

ATLETICO SICAK BAKIYOR

Bonservisi Atletico'da bulunan Kalinic'in İspanyol ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor ancak golcü futbolcu, takımda kalmak istemediğini yönetime iletti. Atletico Madrid de Kalinic ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

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