Hollandalı santrfor Wout Weghorst ve Kasımpaşa’da kiralık oynadığı dönemde dikkatleri üzerine çeken Muleka ile görüşmelerde son aşamaya gelen Beşiktaş , hücum hattının solu için Jovane Cabral ile anlaşma aşamasına geldi.

Yeşil Burun Adalı yıldızla ekonomik konularda anlaşan Beşiktaş, kulübü Lizbon’la görüşmelerini sürdürüyor. Portekiz temsilcisine yaptığı teklifi yükselten Beşiktaş’ın 3 milyon Euro civarında bir ücretle oyuncunun bonservisini alması bekleniyor.