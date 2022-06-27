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Beşiktaş'ın istediği Jovane Cabral'da rakam 3 milyon Euro

Hollandalı santrfor Wout Weghorst ve Kasımpaşa’da kiralık oynadığı dönemde dikkatleri üzerine çeken Muleka ile görüşmelerde son aşamaya gelen Beşiktaş, hücum hattının solu için Jovane Cabral ile anlaşma aşamasına geldi.

27 Haziran 2022, Pazartesi 08:40 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın istediği Jovane Cabral'da rakam 3 milyon Euro

Hollandalı santrfor Wout Weghorst ve Kasımpaşa’da kiralık oynadığı dönemde dikkatleri üzerine çeken Muleka ile görüşmelerde son aşamaya gelen Beşiktaş , hücum hattının solu için Jovane Cabral ile anlaşma aşamasına geldi.

Yeşil Burun Adalı yıldızla ekonomik konularda anlaşan Beşiktaş, kulübü Lizbon’la görüşmelerini sürdürüyor. Portekiz temsilcisine yaptığı teklifi yükselten Beşiktaş’ın 3 milyon Euro civarında bir ücretle oyuncunun bonservisini alması bekleniyor.

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