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Beşiktaş'ın istediği Bruno Pinheiro, Estoril'den ayrıldı

Beşiktaş'ın Valerien Ismael göreve gelmeden önce teknik direktörlük görevi için düşündüğü adaylar arasında yer alan Bruno Pinheiro, kulübünden ayrıldı.

01 Temmuz 2022, Cuma 11:29 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın istediği Bruno Pinheiro, Estoril'den ayrıldı

Valerien Ismael'in göreve başlamasından önce Beşiktaş 'ın gündeminde yer alan Bruno Pinheiro konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre; Estoril ile Bruno Pinheiro arasında sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandı.

45 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini Estoril geçtiğimiz sezon ortasında 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatma kararı almıştı. Portekizli çalıştırıcının takımı geçtiğimiz sezon 39 maçta; 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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