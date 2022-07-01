Valerien Ismael'in göreve başlamasından önce Beşiktaş 'ın gündeminde yer alan Bruno Pinheiro konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre; Estoril ile Bruno Pinheiro arasında sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandı.
45 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini Estoril geçtiğimiz sezon ortasında 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatma kararı almıştı. Portekizli çalıştırıcının takımı geçtiğimiz sezon 39 maçta; 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.