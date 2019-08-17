Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından golcü arayışlarına geçen Beşiktaş'ta transfer gündemine gelen son isim, Sporting Lizbon'un Hollandalı santrforu Bas Dost olmuştu. Portekiz basını ise kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvet hakkında flaş bir habere yer verdi.

Ülkede yayım yapan O Jogo gazetesi, Sporting yönetiminin yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmak istediği yıldız isimle Siyah Beyazlılar'ın yanı sıra Lazio'nun da ilgilendiğini ancak oyuncunun takımda kalmakta direttiğini yazdı. Deneyimli futbolcunun bu ısrarının ekonomik sorunlarla boğuşan kulübünü öfkelendirdiği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler