Beşiktaş'ın istediği Babacar için Fenerbahçe de teklif yaptı

Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Max Kruse gibi hücumcuları kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Khouma Babacar için de teklif yaptığı belirtildi.

17 Ağustos 2019, Cumartesi 19:27
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Beşiktaş'ın istediği Babacar için Fenerbahçe de teklif yaptı

İtalyan medyasından Calcio Mercato'nun iddiasına göre; Beşiktaş'ın da istediği 26 yaşındaki forvet Lecce'nin teklifini reddetti. Bunun üzerine Fenerbahçe de devreye girdi ve Babacar'ı kiralamak için Sassuolo'ya teklif yaptı. 

Senegalli forvet geçen sezonun başında Fiorentina'dan Sassuolo'ya 7 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu. Babacar geçen sezon da Beşiktaş'ın radarına girmişti. 

Başarılı forvet geçen sezon 31 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergilemişti. 

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