İtalyan medyasından Calcio Mercato'nun iddiasına göre; Beşiktaş'ın da istediği 26 yaşındaki forvet Lecce'nin teklifini reddetti. Bunun üzerine Fenerbahçe de devreye girdi ve Babacar'ı kiralamak için Sassuolo'ya teklif yaptı.

Senegalli forvet geçen sezonun başında Fiorentina'dan Sassuolo'ya 7 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu. Babacar geçen sezon da Beşiktaş'ın radarına girmişti.

Başarılı forvet geçen sezon 31 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

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