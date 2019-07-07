Bir dönem Çaykur Rizespor'da da forma giyen ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Ali Adnan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği MLS ekibi Vancouver Whitecaps'te kaldı. Kanada ekibi, Iraklı sol bekin bonservisini dün Udinese'den aldığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Geride kalan sezonun başında 1 yıllığına Atalanta'ya kiralanan Ali Adnan, kulüpten izinsiz olarak ülkesinin Asya Kupası kampına katılmış ve geri dönüşünde de sözleşmesinin feshedildiğini öğrenmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler