Spor Toto Süper Lig’de dün akşam Gaziantep’i 2-1’lik skorla deviren Kara Kartal, evinde elde ettiği bu zaferin ardından üst üste 5. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Güney Doğu ekibini Vincent Aboubakar’ın attığı gollerle mağlup eden Siyah-Beyazlılar, ligdeki 5 maçlık İstanbul maratonunun ilk adımını da kayıpsız atlattı. Bu mücadele sonrasında cuma günü Başakşehir’le deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ardından Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Takımın yoğun İstanbul serüveni, Kasımpaşa deplasmanı ve Dolmabahçe’deki Alanyaspor karşılaşmalarıyla noktalanacak.

Sınırdakilerde sorun yok

Siyah-Beyazlılar’da dün akşam oynanan mücadele öncesinde; Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza ceza sınırındaydı. 4 futbolcudan 3’ü ilk 11’de maça başlarken Necip Uysal ise oyunu kulübede tamamladı. Sahada yer alan futbolcular da karşılaşmayı kart görmeden tamamladı. Sınırdakilerde sorun yaşanmaması sonrasında Sergen Yalçın, bu 4 oyuncusuna da cuma günkü deplasmanda forma verebilecek. Ancak kendisi sarı kart cezalısı olan tecrübeli hoca, Başakşehir’de tribünde olacak