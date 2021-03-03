Yeni Malatya engelini de 1-0'la geçen Siyah-Beyazlılar şampiyonluk yolunda çok önemli bir viraja giriyor. Üstelik Kara Kartal bu yoğun fikstürde oldukça avantajlı... Beşiktaş; Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya ile oynadığı karşılaşmalarda İstanbul dışına çıkmayacak. Gaziantep, Fenerbahçe ve Alanya'yı, Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Siyah-Beyazlı ekip, Başakşehir ve Kasımpaşa deplasmanlarına gitse de İstanbul'da kalacak.

Başakşehir'le üst üste 2 maç...

Tam 31 gün boyunca şehir dışına çıkmayacak olan Kara Kartal bu süreçte çok kritik maçlar oynayacak. TFF, ligde 34. haftaya kadar olan fikstürü açıklarken, Türkiye Kupası'ndaki yarı final programı da duyuruldu. Buna göre Beşiktaş önce 12 Mart'ta ligde, 16 Mart'ta kupada Başakşehir'le kozlarını paylaşacak, ardından 21 Mart'ta ligde Fenerbahçe derbisine çıkacak. Sergen Yalçın ve öğrencilerinin tek hedefi bu zorlu virajı kayıpsız dönmek.



