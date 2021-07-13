Beşiktaş , Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle İspanya'nın Alicante şehrinde yapılması planlanan kampın iptal edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa’da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir. Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci etap çalışmaları hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1414921002019078147