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Beşiktaş'ın İspanya kampı iptal edildi

Beşiktaş, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle İspanya'nın Alicante şehrinde yapılması planlanan kampın iptal edildiğini açıkladı.

13 Temmuz 2021, Salı 15:16 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın İspanya kampı iptal edildi

Beşiktaş , Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle İspanya'nın Alicante şehrinde yapılması planlanan kampın iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa’da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir. Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci etap çalışmaları hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. 



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