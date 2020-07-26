Beşiktaş'ın ilk transferi Fabrice N’Sakala
Süper Lig'de gelecek sezon maddi imkanların da kısıtlı olmasına rağmen iddialı bir ekip kurmak isteyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Fabrice N’Sakala'nın takıma katılmasını istiyor. Sol bekte Caner Erkin'in de takımdan ayrılması sonrası bu pozisyona bir takviye yapılması kararlaştırıldı. Bonservisi elinde olan N’Sakala'nın da Beşiktaş ile anlaştığı ve kısa zamanda Siyah Beyazlı ekiple idmanlara çıkacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın olumsuz raporu sonrasında takımdaki 4 yıllık Caner Erkin macerası sona ermişti. Tecrübeli sol bekle yolların ayrılması sonrasında Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’la kontratı sona erecek olan Fabrice N’Sakala’yla anlaşmıştı.
30 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, bu hafta itibariyle sezonun resmen bitmesinin ardından önce tatile çıkacak ardından Beşiktaş’a katılan ilk futbolcu olacak.