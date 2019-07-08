Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yaptı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

İzinli olan Atiba Hutchinson, Enzo Roco, Gary Medel ve ameliyat olan Burak Yılmaz, antrenmanda yer almayan isimler oldu. Düz koşuyla başlayan çalışmada ısınma hareketleri ve top kapma çalışması yapıldı.

Vida korkuttu

İdmanın bir bölümünde Jeremain Lens'le çarpışan Domagoj Vida, sakatlık geçirdi. Hırvat futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında antrenmana kaldığı yerden devam etti.