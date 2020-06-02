Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Legia'nın 19 yaşındaki sol beki Michal Karbownik için Avrupa'nın devleri sıraya girmiş durumda ve bunların arasında Manchester City'nin ismi öne çıkarılıyor.

Krzysztof Stanowski, oyuncu için daha önce Barcelona'nın ilgisinden bahsederken bu transfer adına somut bir hareket olmadığını ve Club Brugge, PSV Eindhoven, Sporting Lizbon gibi takımlardan gelen 5-6 milyon Euro bandındaki tekliflerin reddedildiğini açıkladı.





Kanale Sportowym'de Tomasz Smokowski ise oyuncu için flaş bir iddiada bulundu. Leeds United'ın kiralamak istediği oyuncu için Salzburg ve Manchester City'nin devrede olduğu aktarıldı.

Legia'nın 10 milyon Euro'luk bonservis isteği nedeniyle Salzburg'un arka planda kaldığı aktarılırken Manchester City'nin yaz aylarında söz konusu bonservisi ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.



