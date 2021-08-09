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Beşiktaş'ın ilgilendiği Godin Real Betis'i istiyor

İtalyan ekibi Cagliari'nin takımdan göndermek istediği Diego Godin, Real Betis'e gitmek istiyor. Uruguaylı stoperin adı uzun süredir Beşiktaş ile anılıyordu.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 23:46 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın ilgilendiği Godin Real Betis'i istiyor

Beşiktaş 'a uzun süredir adının anıldığı Diego Godin'den kötü haber geldi.

İtalyan basınından Football İtalia'nın gazeteci Nicolo Schira'ya dayandırdığı habere göre, Cagliari forması giyen Uruguaylı stoperin gönlü İspanyol ekibi Real Betis'ten yana. Betis'in yeni bir teklifte bulunduğu ve 35 yaşındaki yıldız futbolcunun gelen teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Öte yandan haberde Godin'in Beşitaş'ın yaptığı tekliften etkilenmediği iddia edildi.


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28 maçta yer aldı

Cagliari'nin yüksek maaşı nedeniyle elinden çıkarmak istediği Diego Godin, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 28 Serie A maçında 1 gole imza attı. 

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