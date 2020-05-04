Beşiktaş'ın ilgilendiği Giannoulis, Lokomotiv Moskova yolunda

İsmi Beşiktaş ile de anılan PAOK'un sol beki Dimitrios Giannaoulis'in transferi için Lokomotiv Moskova'nın devreye girdiği belirtildi.

04 Mayıs 2020, Pazartesi 12:53 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın ilgilendiği Giannoulis, Lokomotiv Moskova yolunda

Pedro Rebocho ile yola devam etmeyen ve Caner Erkin'in durumunun da henüz netleşmediği Beşiktaş'ın, sol bek arayışları kapsamında PAOK forması giyen Dimitrios Giannaoulis ile ilgilendiği belirtilmişti.

Yunan basını oyuncuya yönelik Beşiktaş'ın resmi bir teklif yapmadığını açıklarken şimdi ise Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın devrede olduğu aktarıldı.

Rus ekibinin sol bek için transfer etmek istediği belirtilen oyuncu, Sport-express'e açıklamalarda bulunurken kendisinin de iddiaları gazetelerden okuduğunu açıkladı. 

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