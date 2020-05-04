Pedro Rebocho ile yola devam etmeyen ve Caner Erkin'in durumunun da henüz netleşmediği Beşiktaş'ın, sol bek arayışları kapsamında PAOK forması giyen Dimitrios Giannaoulis ile ilgilendiği belirtilmişti.

Yunan basını oyuncuya yönelik Beşiktaş'ın resmi bir teklif yapmadığını açıklarken şimdi ise Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın devrede olduğu aktarıldı.

Rus ekibinin sol bek için transfer etmek istediği belirtilen oyuncu, Sport-express'e açıklamalarda bulunurken kendisinin de iddiaları gazetelerden okuduğunu açıkladı.