Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ın listesinde olduğu iddia edilen Francis Amuzu, takımında kalmak istiyor. Amuzu'nun gelişim sürecinin devam etmesi adına bu yıl da Anderlecht'te oynayacağı belirtildi.

Het Laatste Nieuws'e göre Amuzu ile Beşiktaş, Köln, Mainz, Metz ve Olympiakos ilgilense de oyuncu Anderlecht'te kalacak. Gana asıllı Belçikalı oyuncu, bir sezon daha kulüpte kalarak gelişimini sürdürmek istiyor.

Geçen sezon Anderlecht forması altında 35 maça çıkan Amuzu; 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.