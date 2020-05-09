Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere'den birçok isimle temas halindeyken gündeme gelen kalecilerden biri de Manchester City'den Claudio Bravo olmuştu.

İngiliz ekibi ile olan kontratı sezon sonunda bitecek Claudio Bravo'nun kariyerine MLS'te devam edebileceği belirtilmiş olsa da Todo Fichajes'e göre tecrübeli kaleci, ülkesine dönmek istiyor.

Futbol kariyerinin son dönemini yaşamaya hazırlanan 37 yaşındaki kaleci, futbola başladığı kulübü Colo Colo ile kariyerini noktalamayı hedefliyor.



