Bir dönem Beşiktaş'ın da transferde adının anıldığı orta saha oyuncusu Aron Donnum, İskoçya'nın önce gelen ekiplerinden Celtic'in listesinde bulunuyor.

Daily Record'un haberine göre Norveç ekibi Valerenga'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu yeşil beyazlıların gelecek sezon kadrosuna katmayı istediği oyunculardan biri. Habberde genellilkle sağ kanatta görev alan futbolcunun hücuma dönük özelliği sayesinde Celtic'in gol yollarında hedefine ulaşmaya yardımcı olabileceğinden bahsedildi.

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"Beşiktaş'a gidemediğim için üzgünüm

Aron Donnum, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş, oyuncu için kulübüne 800 bin euro önermiş ancak transfer gerçekleşememişti. Bu yılın Nisan ayında siyah beyazlı kulüple olan transfer süreciyle ilgil konuşan Norveçli futbolcu, "Valerenga için yeterli olmadı. 800 bin euroya satmanın düşünülemeyeceğine karar verdiler, yeni bir teklif olacağını düşündüler. Beşiktaş benim satılık olmadığımı düşündü ancak Valerenga sadece zorlu bir satıcı stratejisi uygulayarak daha fazla para kazanma peşindeydi. Sonra Beşiktaş daha fazla para vermek istemedi, görüşmeler durdu. Biraz üzgünüm. Beşiktaş'a gitseydim, çok fazla boşluk yakalayabilirdim" ifadelerini kullanmıştı.









27 maçta 14 gole katkı yaptı

2018 yılından beri Valerenga forması giyen Donnum, geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 27 maçta 8 gol 6 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki orta saha, Norveç'te bu hafta başlayan sezonun ilk maçında da 90 dakika forma şansı buldu.