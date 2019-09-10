Siyah-Beyazlılar’ın Avusturya’daki yeni sezon çalışmaları sırasında oynanan Udinese karşılaşmasında sakatlanan Burak Yılmaz, yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız golcünün eksikliğini Spor Toto Süper Lig’de oynanan 3 karşılaşmada da hisseden Kara Kartal, 3 mücadelede 5 puanlık kayıp yaşamıştı. Sağ ayağındaki sorunu atlatan tecrübeli futbolcunun durumunun iyiye gitmesine rağmen teknik ekibin, yıldız ismi cumartesi günü Gazişehir’le oynanacak mücadelede ilk 11’de görevlendirmesi beklenmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, forvet hattı için bu mücadeleye, takımın son transferi Abdoulay Diaby’yi özel olarak hazırladığı öğrenildi.

Hazır olması bekleniyor

Beşiktaş’a imza atmasının ardından ülkesi Mali’ye dönen ve Suudi Arabistan’la hazırlık maçına çıkan tecrübeli futbolcu, ardından İstanbul’a gelip takıma katılmıştı. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren yıldız futbolcuya, teknik direktör Abdullah Avcı’dan özel idman programı verildiği bildirildi. Ümraniyespor’la oynanan hazırlık karşılaşmasında yer verilmeyen ve tek başına çalışmalarını sürdüren 28 yaşındaki futbolcunun, cumartesi günü Gazişehir’le oynanacak mücadeleye kadar göreve hazır hale gelmesi bekleniyor.

‘Topu,içeri atabilecek oyuncu’

Portekiz ekibi Sporting Lizbon’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Abdoulay Diaby, kanat bölgesine ek olarak hücum hattında da görev yapabiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Diaby’le ilgili olarak geçen hafta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bize topu içeri atacak birisi lazım. Diaby de öyle bir oyuncu. Daha önce bana karşı oynadı. İleri uçta da oynayabiliyor. Kenarda da adam eksiltme özelliği var” ifadelerini kullanmış ve futbolcuyu övmüştü.



