Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımında orta saha oyuncusu Nika Ninua'yı kadrosuna katıyor. Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice NSakala’yla anlaşarak yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiren Beşiktaş ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kulübün oyuncu izleme ekibi tarafından tespit edilen 21 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu rapor vermesi üzerine görüşmeler hız kazandı.

Dinamo Tiflis ile bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına gelen Siyah Beyazlılar, transferi 700 bin euro karşılığında tamamlamayı hedefliyor. Kulüpler arasındaki görüşmenin sonuca ulaşması halinde, Gürcü futbolcu Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Nika Ninua kimdir?

Dinamo Tiflis altyapısından yetişen Ninua, son 4 sezondur a takımda forma giyiyor. Geçen sezon Gürcistan ekibi ile çıktığı 37 maçta 8 gol-11 asistlik performans gösteren 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon görev aldığı 9 maçta 2 asist yaptı. (NTV Spor)



