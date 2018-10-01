Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta ön plana çıkan isimler Atiba, Quaresma ve Medel'di. Bu üç oyuncunun ortak özellikleri 30'un üzerinde olmaları. Ancak sahadaki performansları, yaşlarıyla tam anlamıyla ters orantılı. İşte siyah-beyazlı takımın ihtiyar delikanlıları ve rakamları:

ATİBA HUTCHİNSON (35):

Uzun süreli sakatlığının ardından F.Bahçe ve Kayseri maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı. 180 dakikada 18 ikili mücadele kazandı ve yüzde 90 pas başarı oranı ile oynadı.

RİCARDO QUARESMA

(35): Kayserispor maçında ilk golün hazırlayıcısı oldu, ikincisini de attı. Portekizli yıldız geride kalan karşılaşmalarda 2 gol ve 7 asistle her 83.8 dakikada bir skora katkı sağladı.

GARY MEDEL (31):

Ön libero, stoper ve sağ bek mevkilerinin ardından kariyerinde ilk defa sol bekte görev yaptı. Bu sezon yüzde 89 pas başarı oranı, yüzde 58 ikili mücadele kazanma oranı ve maç başına 2.2 rakibin ayağından top kapma ortalaması yakaladı.