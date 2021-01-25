Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda hücum hattını yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Kara Kartal, bu doğrultuda son olarak Hulk ismi üzerine yoğunlaşmıştı. Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG’le olan 4,5 yıllık macerasını tamamlamasının ardından boşa çıkan 34 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerde bulunan Siyah-Beyazlılar, teklifini yapmıştı. Yarım dönem için 1 milyon Euro artı şampiyonluk bonusu önerisiyle Sambacı’nın kapısını çalan yönetim, pakete son olarak artı bir yıl da opsiyon ekledi. Yarım artı bir yıllık teklif kapsamında toplamda 3 milyon Euro artı bonusu tecrübeli golcüye direkt olarak ileten Beşiktaşlı idareciler, gelecek cevabı bekliyor.

Ahmet Bulut devrede

Mario Mandzukic’le yapılan yoğun temasların ardından Hırvat golcüyü İtalyan ekibi Milan’a kaptıran Siyah-Beyazlılar, Hulk’ta da benzer bir senaryoyu yaşamamak için son olarak bu transferde devreye menacer Ahmet Bulut’u soktu. Görüşmelerde belirli bir seviyeye gelip beklemeye geçmelerinin ardından temaslarda bitirici dokunuşu yapması için dünyaca ünlü menacere yetki veren Beşiktaş, işin bu hafta içerisinde bitmesini umuyor.

‘İstanbul’a gelmeye hazırım’

Uzak Doğu’daki macerasını tamamlamasının ardından ailesiyle birlikte soluğu Brezilya’da alan Hulk’un, birkaç gün içerisinde geleceğiyle ilgili olarak kararını vermesi bekleniyor. Kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini Kara Kartal’la yaptığı tüm temaslarda anlatan ve yakın arkadaşı Josef de Souza aracılığıyla yönetime, “Eğer mali konularda anlaşırsak İstanbul’a gelmeye hazırım” diyen Sambacı’nın, geleceğini saatler içinde kesinleştirmesi planlanıyor.

Burak Yılmaz: Hulk çok özel!

Geçen sezonun sonunda Beşiktaş’tan Fransa Lig 1 ekibi Lille’e transfer olan Burak Yılmaz, Kara Kartal’ın transfer hedefindeki Hulk’la ilgili olarak FANATİK’e önceki gün açıklamalarda bulunmuştu. Beijing Guoan’da 1,5 yıl forma giydiği dönemde Shanghai SIPG’li Hulk’la karşı karşıya gelen Burak, “Hulk, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Umarım Beşiktaş’a gider, iyi oynar. Çin’de de beraber oynadım. O, çok özel bir oyuncu” ifadelerini kullanmıştı.

Gökmen Özcan