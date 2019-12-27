Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi oyuncularını yılın son maçına motive etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Siyah-Beyazlılar’da Avcı, futbolcularından her şeyi unutmalarını ve sadece önlerindeki Gençlerbirliği mücadelesine odaklanmalarını istedi. Fikstürde İstanbul’daki maçlarına çok iyi başlayan Kartal, Kayserispor’u 4-1 ve deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-2’lik skorla mağlup etmişti. Ancak sonrasında Avcı’nın öğrencileri Yeni Malatya’ya taraftarı önünde 2-0’lık sonuçla yenilirken, derbide de 3-1 mağlup olmuştu.

‘Geriye bakmamamız gerekiyor’

Zirveyle aradaki puan farkının kapanmaması adına Başkent ekibiyle oynanacak maçın çok önemli olduğunu vurgulayan deneyimli hocanın, “Galatasaray maçının ardından harika bir seri yakalamıştık ancak ne yazık ki son iki maçımızı kaybettik. Ancak geriye bakmamamız gerekiyor. Her şeyi unutun, moralinizi bozmayın ve yarınki (bu akşamki) maça odaklanın. Evimizde hem taraftarımızı mutlu edelim hem de yeni yıl öncesi moral bulalım. Sizlere güveniyorum” dediği öğrenildi.