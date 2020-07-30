TFF 1.Lig ekibi Altınordu forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için çalışmalara başlayan Beşiktaş, genç futbolcu için harekete geçmeye hazırlanıyor. Ekonomik sebepler nedeniyle genç ve yerli isimlere yönelen Kara Kartal, Kerim için İzmir ekibinin kapısını çalacak. Takımı ile bir sene daha sözleşmesi olan başarılı sağ bek bu sezon 26 maçta 5 asistle oynadı.