Lige iyi başlayamayan ancak son 5 haftada aldığı sonuçlarla yeniden zirveye ortak olan Siyah-Beyazlılar, devre arası transfer çalışmalarına başlamıştı. Transfer operasyonuna hız veren Kara Kartal birçok isim için araştırma yaparken, asıl hedefe FANATİK ulaştı.

Beşiktaş’ın, Yeni Malatyaspor formasıyla harikalar yaratan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Guilherme’nin peşine düştüğü öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon 35 maçta 5 gol, 7 asistle oynayan, bu sezon ise şimdiden 4 gol, 6 asiste ulaşan Brezilyalı futbolcuyu özellikle teknik direktör Abdullah Avcı’nın ısrarla istediği kaydedildi.

Plan hazır

2 yıldır Malatyaspor’da kiralık olarak forma giyen ve bir sezon daha Doğu ekibiyle anlaşması olan Guilherme’nin transferi başta imkansız gibi gözükse de Siyah-Beyazlı yönetim planını hazırladı. 28 yaşındaki oyuncu için araştırma yapan Beşiktaş, başarılı oyuncunun İtalyan ekibi Benevento ile olan sözleşmesinde ‘6 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesinin olduğunu öğrendi.

Harekete geçilecek

Kara Kartal, Benevento ile yapacağı görüşmelerde bu rakamı 3 milyon Euro’ya düşürmeyi ve transferin gerçekleşmesi durumunda Malatyaspor’a da sözleşmesinin feshi için yüzde 25 pay vereceği belirtildi. Bu konuda Sarı-Kırmızılılar’dan olumlu yanıt alan Beşiktaş önümüzdeki günlerde Benevento ile masaya oturacak.

Süleyman Hatısaru