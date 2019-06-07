Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı’yı getirdikten sonra çalışmaları hızlandıran Beşiktaş, takıma direkt katkı sağlayabilecek isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Şenol Güneş’le yıldızı barışmamasına rağmen Avcı’ın “Bizimle olursa, büyük katkı sağlar” raporu verdiği Shinji Kagawa için sürpriz şekilde yeniden temaslarda bulunan Beşiktaş, Borussia Dortmund’dan bir isim daha istedi: Andrea Schürrle. Lens’in kesin olarak gönderecek olan Kartal’da, Quaresma’nın durumu belirsizliğini korurken, en az 2 kanat oyuncusuna ihtiyaç var. Listedekilerden biri de Alman yıldız.

Yeniden çıkış fırsatı

Geçen sezonu Fulham’da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki Schürrle, 24 maçtaki 6 gollük skor katkısına rağmen takımının küme düşmesine engel olamamıştı. 2012-2015 yılları arasında kariyerinin en parlak günlerini yaşayan ve o dönemde Chelsea’ye de transfer olan Schürrle, fırsat transferi olarak görülüyor. Hem transfer komitesi hem de Abdullah Avcı, Schürrle’nin Beşiktaş’ta tekrar parlayacağını düşünürken, oyuncuyla yapılacak görüşmelerde de düzenli oynama garantisi verilecek.

Top, Japon yıldızda...

Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Kagawa’yı uygun bir bedelle renklerine bağlamayı hedefleyen Beşiktaş’ta, öncelikli konu Japon yıldızı ikna etmek. Çünkü Borussia Dortmund, kulüple üst düzey ilişkileri olan Kagawa’nın kararına göre hareket edecek. Schürrle ise kiralık olarak istendi, maddi olarak şartlar soruldu. Artık gözler, Borussia Dortmund cephesinin yapacağı geri dönüşte.

La Liga’dan istediğini alamadı

Dortmund’dan ayrılacak olan Kagawa, kariyerine edeceği ülke olarak İspanya’yı alternatifler arasına eklemişti. 30 yaşındaki 10 numaranın menaceri bazı La Liga ekipleriyle temas kurarken, vergiler dahil Kagawa’ya sunulan en yüksek teklifin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu rakamı az bulan Kagawa şimdilik geri adım atarken, Beşiktaş yarım sezon için Japon yıldızı 1.1 milyon Euro vermişti.

92 milyon Euro’luk adam

57 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen Andre Schürrle, son yıllarda düşüşte olsa da, ismi ve geçmiş kariyeri bile heyecan vaat ediyor... Öyle ki 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi için bugüne kadar toplam 92 milyon Euro yani yaklaşık 600 milyon TL ödendi! 2011’den Mainz’dan Leverkusen’e 8 milyon Euro’ya giden başarılı kanat, 2013’te 22 milyon Euro’ya Chelsea’ye, 2015’te ise İngiliz devinde 32 milyon Euro bedelle Wolfsburg’a transfer oldu. Son olarak Dormund, 2016’ta onun için 30 milyon Euro bedel ödedi.

Orhan Yıldırım