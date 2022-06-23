Beşiktaş , yeni sezon öncesi yurt dışında iki kamp yapacağın açıkladı. Avusturya ve İspanya'da kamp yapacak olan Kara Kartal'ın hazırlık maçları programı da açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

022-23 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacak olan Futbol A Takımımız, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya’nın Alicante şehrinde kamp yapacak.

Avusturya kampında üç, İspanya kampında ise iki hazırlık maçı oynayacak olan siyah-beyazlılarımız, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da İtayla Serie A ekiplerinden Sampdoria ile Vodafone Park’ta oynayacak.

Futbol A Takımımızın yurt dışı kampları hazırlık maçı programı şöyle:

Avusturya Kampı Hazırlık Maçı Programı

9 Temmuz Cumartesi

16.00 Beşiktaş – Werder Bremen (Tivoli Stadium, Innsbruck)

12 Temmuz Salı

16.00 Beşiktaş – Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma

18.00 Beşiktaş – Mainz 05 (Kufstein Arena)

İspanya Kampı Hazırlık Maçı Programı

23 Temmuz Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı

19.00 Beşiktaş – Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

Not: Yukarıda belirtilen saatler, ülkelerin yerel saatleridir.