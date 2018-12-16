Kara Kartal’ın bu akşamki Trabzonspor mücadelesinde en önemli gol silahı takımın genç yıldızı Güven Yalçın olacak. Bordo-Mavililer’le oynanacak karşlaşma öncesindeki takım çalışmalarında kadroda yer alan diğer forvetler; Vagner Love ve Cyle Larin’in performanslarından memnun olmayan teknik direktör Şenol Güneş’in, bu 2 ismin Malmö karşısındaki oyunlarını da göz önünde bulundurup kararını 19 yaşındaki futbolcudan yana kullandığı bildirildi. Malmö karşısında ismi UEFA Listesi’nde yer almaması sebebiyle görev yapamayan Güven, bu akşamki mücadelede ilk 11’de geri dönüp gollerine kaldığı yerden devam etmeye çalışacak.