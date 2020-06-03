Beşiktaş'ın gündemindeki Tuanzebe, Manchester United'dan ayrılmıyor

Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu belirtilen Manchester United'ın savunmacısı Axel Tuanzebe, takımda kalıp forma adına mücadele etmek istediğini belirterek yurt dışından gelen teklifleri reddetti.

03 Haziran 2020, Çarşamba 15:36 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın gündemindeki Tuanzebe, Manchester United'dan ayrılmıyor

Manchester United'da şans bulmakta zorlanan ve Beşiktaş 'ın da kiralamak istediği iddiaları ortaya atılan Axel Tuanzebe, takımda kalmaya kararlı. 

Daily Star'ın haberine göre 22 yaşındaki savunmacı, takımda kalıp forma mücadelesi vermek istiyor ki bu nedenle yurt dışından gelen teklifleri de reddetmiş durumda. 

Tuanzebe, 2018-19 sezonunu Aston Villa'da kiralık geçirdikten sonra bu sezon Premier Lig'de 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 kez Manchester United forması giyebilmişti. 

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