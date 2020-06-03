Manchester United'da şans bulmakta zorlanan ve Beşiktaş 'ın da kiralamak istediği iddiaları ortaya atılan Axel Tuanzebe, takımda kalmaya kararlı.

Daily Star'ın haberine göre 22 yaşındaki savunmacı, takımda kalıp forma mücadelesi vermek istiyor ki bu nedenle yurt dışından gelen teklifleri de reddetmiş durumda.

Tuanzebe, 2018-19 sezonunu Aston Villa'da kiralık geçirdikten sonra bu sezon Premier Lig'de 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 kez Manchester United forması giyebilmişti.