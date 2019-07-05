İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Swansea City ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcu Luciano Narsingh'in yeni adresi ülkesi Hollanda'nın köklü takımlarından Feyenoord oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bir süredir Beşiktaş'ın da gündeminde meşgul eden 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 2021 yılına dek sözleşme imzalandığı duyuruldu. Öte yandan Narsingh'in yeni takımında 7 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler