Championship Ligi ekiplerinden Swansea City ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Hollandalı orta saha oyuncusu Leroy Fer, son günlerde Beşiktaş'ın transferin gündemine gelmişti. Adı daha önce de sıklıkla üç büyüklerle birlikte anılan 29 yaşındaki futbolcunun yeni durağının ise Premier Lig olacağı öğrenildi.

Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sheffield United, yıldız ismi bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Haberde Sheffield'ın menajeri Chris Wilder'ın Fer'i kadrosuna katmayı çok istediği ve oyuncuyla özel olarak görüşeceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler