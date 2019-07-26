Championship Ligi ekiplerinden Swansea City ile sözleşmesi sona eren ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Hollandalı futbolcu Leroy Fer'in yeni takımı resmen belli oldu. 29 yaşındaki yıldız isim, sekiz yıl aradan sonra altyapısından Feyenoord'a geri döndü.

Haberi resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşan Feyenoord kulübü, bir süredir takımla antrenmanlara çıkan merkez orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Geçmişte de sıklıkla Türk kulüplerinin gündemine gelen yıldız isim, geride kalan sezonda forma şansı bulduğu 27 maçta 1 gol ve 6 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler