Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; kadrosunda Batshuayi'yi bulunduran Beşiktaş , Belçikalı yıldızın inişli- çıkışlı grafiği nedeniyle golcü arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, şu an boşta olan Brezilyalı yıldız golcü Elkeson için harekete geçiyor.

Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Siyah Beyazlı taraftarlar Elkeson'un kariyerini internet ortamında aratmaya başladı. İşte ayrıntılar...









Elkeson kimdir?

32 yaşındaki golcü 13 Temmuz 1989 tarihinde Brezilya'nın Coelho Neto bölgesinde dünyaya geldi. Brezilya'da EC Vitoria ve Botafogo formaları giyen Elkeson, 2013 yılında Çin'in yolunu tuttu. Tecrübeli futbolcu Çin'de GZ Evergrande, Shanghai Port ve Guangzhou FC formalarını giydi.

Brezilya asıllı futbolcu, Çin Milli Takımı'nı 13 kez giydi ve 4 kez fileleri havalandırdı. Ülkesi Brezilya dışında kariyeri boyunca sadece Çin'de oynayan tecrübeli yıldızın şu anki piyasa değeri 4 milyon Euro. 1.80 boyundaki Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor. Elkeson'a Brezilya'dan da 3 takımın talip olduğu bildirildi.

Kariyerinde toplam 402 maça çıkan Elkeson, 185 gol atıp 89 asiste de imza attı.



