Rıdvan Yılmaz'ı, Rangers'a gönderen Beşiktaş sol bek arayışlarına başlamıştı. Bu süreçte de teknik direktör Valerien Ismael ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın ortak hazırladığı transfer listesinin en başında Arthur Masuaku'nun ismi yazıyordu.





West Ham United'la, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için birkaç kez görüşen Siyah-Beyazlılar, Kongolu oyuncuyla da temaslarını sürdürüyordu.

Kara Kartal'ın transferi sonuçlandırdığı ve yıldız oyuncuyu gece yarısı İstanbul'a getireceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Masuaku 00.05'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.

Masuaku'dan heyecanlandıran paylaşım da geldi. Tecrübeli sol bek kişisel sosyal medya hesabından göz emojisi paylaştı ve bu hikaye taraftarları heyecanlandırdı.

Deneyimli sol bek 2016'da Olympiakos'tan, West Ham'a 7.1 milyon Euro'ya transfer oldu ve İngiliz ekibinde 6 senede 128 m aça çıkıp, 2 gol, 10 asistle oynadı.

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İşte o hikaye: