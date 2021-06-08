Beşiktaş ile yeni sezon için henüz anlaşma sağlayamayan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından Ojogo'nun İspanyol medyası AS'a dayandırdığı habere göre 29 yaşındaki futbolcu ile Avrupa devi Valencia da ilgileniyor. Haberde ayrıca, Aboubakar'ın Suudi Arabistan ekipleri Al Ittihad ile Al Nasr'ın da gündeminde olduğu ve Al Ittihad'ın yıllık 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.





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29 maçta 16 gol attı

Vincent Aboubakar'ın adı son dönemde Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile de anılıyordu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta lig şampiyonluğu yaşayan Kamerunlu forvet, 29 Süper Lig maçında 16 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.