Yeni Malatyaspor'da bu sezon başarışlı bir performans gösteren Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi an meselesi. Gündeme bomba gibi düşen transferin detaylarına Fanatik'ten Süleyman Hatısaru ulaştı.

Beşiktaş'a gelmek için bedel ödedi

Brezilyalı oyuncunun Yeni Malatyaspor ile sözleşmesinde bulunun 150 bin Euro çıkış maddesini kullanan oyuncu takımından ayrılıyor. Bu bedeli Beşiktaş'a transfer olmak için kendisi karşılayan Guilherme, İstanbul'da bulunan Zorlu Center'da da ev baktı.

Son sözü Çebi söyleyecek

Oyuncunun menajeri İstanbul'da dün akşam anlaşmayı gerçekleştirirken son sözü Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi söyleyecek. Transferin tamamlanması ise başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayı bekleniyor.

Adil Gevrek: Bir telefon bekledik

Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, transferden haberdar olunca sert ifadeler kullanıldığı da edinilen bilgiler arasında. Başkan Gevrek, "Menajer üzerinden transfer yapmak Beşiktaş'a yakışmadı bir telefon beklerdik" ifadelerini kullandığı da öğrenildi.

FANATİK ÖZEL