Rhein Derbisi’ndeki oyunuyla otoritelerden tam not alan 1.90 cm. boyundaki stoper, şimdiden 4 büyükleri de peşine taktı. Özellikle Beşiktaşlı yöneticilerin, önümüzdeki yaz için genç futbolcuyu yakın takibe aldıkları öğrenildi. Schalke’de kaptanlık yapan ve uzun süredir Everton’ın da radarında olan Görkem’in, Alman U16 ve U17 Milli Takım formasını giymesine rağmen yakında Ay-Yıldızlı takımı tercih edeceği ifade edildi.