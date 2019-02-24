Beşiktaş'ın gözü Görkem Can'da

Schalke U19 takımında son dönemde harikalar yaratan 2000 doğumlu Görkem Can, Dortmund karşısında mükemmel performansını galibiyet golünü atarak süsledi.

24 Şubat 2019, Pazar 09:37 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ın gözü Görkem Can'da

Rhein Derbisi’ndeki oyunuyla otoritelerden tam not alan 1.90 cm. boyundaki stoper, şimdiden 4 büyükleri de peşine taktı. Özellikle Beşiktaşlı yöneticilerin, önümüzdeki yaz için genç futbolcuyu yakın takibe aldıkları öğrenildi. Schalke’de kaptanlık yapan ve uzun süredir Everton’ın da radarında olan Görkem’in, Alman U16 ve U17 Milli Takım formasını giymesine rağmen yakında Ay-Yıldızlı takımı tercih edeceği ifade edildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.