Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Hatayspor’u 7-0’lık fantastik bir skorla devirmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, bitime 3 maç kala puanını 81’e yükseltmişti. Farklı skorla şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Kara Kartal, kalan 3 mücadeleden 4 puan alması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan mutlu sona ulaşacak. Yarışta yer alan Fenerbahçe, bugün Erzurumspor karşısında puan kaybederse Sergen Yalçın’ın öğrencilerine şampiyonluk için cumartesi günü Galatasaray’la oynanacak mücadeleyi kazanması yetecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Rachid Ghezzal fark yarattı

Hatayspor karşısında aldığı farklı sonuçla ligde 85 gole ulaşan Siyah-Beyazlılar, aynı zamanda 47 averaj yakalayarak liderliğiyle birlikte bu alanlarda da zirvede yer aldı. Bu sezon 37 maçın sonunda sadece 6 mağlubiyet elde ederek bu konuda da ligin en başarılı takımı olan Beşiktaş, 45 puanla iç sahada en fazla puan toplayan ekip de oldu. Takımın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 28 maçta 17 asistle bu alanda açık ara Süper Lig’in en başarılı ismi olmayı başardı.









Sergen Yalçın 113 puan topladı

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın, geçen sezonun Şubat ayında göreve başladığı Beşiktaş’ta elde ettiği başarıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş’ın başında 2 sezonda 52 mücadeleye çıkan Yalçın, takımına 35 galibiyet 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşattı. Geçen dönem 32, bu sezon da 81 olmak üzere 113 puan toplayarak takımına önemli bir katkı sağlayan 48 yaşındaki teknik adam, önce 15 Mayıs’taki Göztepe ardından 18 Mayıs’taki Antalyaspor maçlarıyla hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nı kaldırmak istiyor.









Beşiktaş’ın Hatayspor zaferi nasıl yorumlandı?

Rakiplerin hevesini kırdılar (Cem Dizdar-Fanatik)

Kartal, dar görünen ama devamlılığı rakiplerine göre daha iyi durumda olan kadrosuyla bu yoklukta işleri tıkır tıkır yürüttü. Takım, devre sonunda hem oyun hem skor açısından şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin hevesini de kırmayı bildi. Rıdvan ve benzerlerinin yapabileceklerini hayal ederken tribündeki o coşkulu tezahürat düşüyor aklıma; “Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler”

Kasırga gibi dağıttılar (Mehmet Demirkol-Fanatik)

Beşiktaş’ın orta saha dinamizmi ve akın şiddetine karşı bu narin bağlantılar çöktü. Yüzdeli isabet de gelince maç 15. dakikada bitti. Kasırga gibi dağıttılar rakibi. Ve ritmi düşürmeden tarihi bir fark yaptılar.

Beşiktaş’tan futbol gösterisi (Güntekin Onay-Hürriyet)

Beşiktaş, maça o kadar hızlı ve arzulu başladı ki henüz 13 dakika dolmuşken 3-0’lık skoru buldu. Beşiktaş, bitime 3 maç kala 85 gole ulaştı. 3 maçta 4 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Güçlü, istekli, kaliteli bir oyun ve hedefe odaklanmış bir grup var sahada...

Zirvenin rengi belli; siyah-beyaz (Bilal Meşe-Milliyet)

Şampiyonluk fotoğrafı giderek netlik kazanıyor. Her maçını coşkulu ve de iştahlı oynayan Beşiktaş, alın terinin karşılığını şampiyonlukla taçlandırmasına şurada kaç hafta kaldı ki? Puan avantajı da ortada... Büyük bir mucize olmadığı takdirde ligin rengi artık bellidir. Siyah-Beyaz...