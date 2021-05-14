Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı!
Lider Beşiktaş'ın son haftada oynayacağı Göztepe maçının kamp kadrosu belli oldu. Sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic'in yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar gibi sakatlığı devam eden isimler de kadroda yer aldı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 42. haftasında yarın oynayacağını Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda, sakatlığı bulunan oyuncular da yer aldı.
Bugün saat 16.00'da İzmir'e gidecek olan Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan ve maçta görev alamayacak olan Aboubakar, Cenk Tosun, Hasic ve Oğuzhan'ı da Göztepe karşılaşmasının kadrosuna dahil etti.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin
Defans: Rosier, Montero, N'Skala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Taşçı
Orta Saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan, Mensah
Forvet: Nkoudou, Aboubakar, Cyle LArin, Ghezzal, Hasic, Cenk Tosun, Gökhan Töre