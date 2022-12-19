Şenol Güneş yönetiminde bir kadro değişimine gitmeye hazırlanan Beşiktaş 'ta gündeme gelen isimlerden biri de Ferencvaros'tan Aissa Laidouni'ydi. Bu sezon Macar ekibinde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Laidouni için kulübünden resmi açıklama geldi.

Dünya Kupası'nda dikkat çekti

Ferencvaros'ta oldukça iyi performans sergileyen Laidouni, Dünya Kupası'nda da performansıyla dikkat çekti. Grup etabında Tunus'un 3 maçına da ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 245 dakika sahada kaldı. Takımının grup etabında tek golü Fransa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçta gelirken Wahbi Khazri'nin o golünde asisti yapan isim de Laidouni'ydi.

Trabzonspor 'a karşı oynamıştı

Laidouni kulüp kariyerinde 208 karşılaşmada forma giydi. Tunuslu oyuncu toplamda 19 gol atarken, 22 de asist yaptı. Yıldız orta saha, Fransa'da Angers ve Chambly takımlarının da formasını giydi. Laidouni bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor 'a karşı 2 maçta da forma giydi.

Talibi çok

Dünya Kupası'nda Tunus formasıyla da başarılı bir performans sergileyen Laidouni için birçok Fransız ekibi ve Alman takımı Wolfsburg'un devrede olduğu aktarılıyor.

En ciddi adaylar Beşiktaş ve Celtic

Laidouni, Beşiktaş'ın öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak gösterilirken İskoç ekibi Celtic de Tunuslu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Laidouni'ye yönelik ilgi, kulübü Ferencvaros tarafından da doğrulandı.

Satışa sıcak bakılıyor

Ferencvaros Başkanı Gabor Kubatov, birçok takımın transfer listesinde yer alan Laidouni için satışa sıcak baktıklarını açıklamıştı. Bu hafta yaptığı açıklamada oyuncunun satılmasına karşı olmadıklarını belirtse de Ferencvaros CEO'su Pal Orosz'un açıklamaları transfer ihtimalini düşürecek cinstendi.

'İlgi var'

Ferencvaros CEO'su Pal Orosz, yaptığı açıklamada oyuncuya yönelik ilgiyi doğruladı. Fakat oyuncu için talep ettikleri bonservis bedeli, oldukça yüksekti: "İlgi var ama henüz somut bir teklif yok. Bu kalitede bir oyuncunun fiyatı elbette yüksek. 10 milyon Euro talep ediyoruz. Prestijli bir kulübe gitmeyi hak ediyor. Büyük bir kulübe transferi bizim için de iyi bir durum çünkü gelecekte buraya gelecek oyuncular üst seviyeye yükelmek adına buranın iyi bir basamak olduğunu düşünebilirler"

Transferi zorlaştıran açıklama

Daily Record, oyuncu için istekli kulüplerden Celtic'in bu açıklama sonrası geri adım atmak durumunda kalacağını belirtti. Benzer durum, Beşiktaş için de geçerli olabilir. Ferencvaros, ilgi gören oyuncusundan yüksek bir gelir elde etmek istiyor. Tunuslu orta sahanın sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor olsa da Macar ekibinin 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.