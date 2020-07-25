Beşiktaş'ta özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok beğendiği belirtilen River Plate'in genç yıldızı Jorge Carrascal için Rus ekibi CSKA Moskova devreye girdi. Galatasaray'ın istediği Adolfo Gaich'ı kadrosuna katan CSKA, bu kez de bir başka Arjantinli Carrascal'ın transferini bitirmek istiyor.

FOX Sports'un haberine göre birçok takımın transfer listesinde yer alan Jorge Carrascal konusunda CSKA Moskova çalışmalara başladı. Rus ekibi, daha önce de Galatasaray'ın istediği Adolfo Gaich transferini bitirmeyi başarmıştı.

Bir dönem adı Juventus ile de anılan Carrascal için hala Beşiktaş ve Fiorentina'nın devrede oldukları aktarılıyor.



