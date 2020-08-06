Kara Kartal’da geçen sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 7 maçta forma giyebilen Douglas’la Beşiktaş’ın yolları ayrılıyor... Yönetim, 29 yaşındaki sağ bek için B.B.Erzurumspor’la görüşüyor.

Konuyla ilgili olarak Orta Çizgi isimli haber sitesine konuşan Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: “Bizim önceliğimiz iç transfer. Birçok kulüple görüşüyoruz. Beşiktaş’la çok iyi ilişkilerimiz var. Sadece Douglas özelinde değil hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Galatasaray’dan ilgilendiğimiz isimler olduğunu söyleyebilirim” dedi.