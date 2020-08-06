Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Douglas, Erzurumspor yolunda

Beşiktaş Yönetimi, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece sadece 7 maçta forma giyebilen Douglas için B.B.Erzurumspor’la görüşüyor.

06 Ağustos 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Douglas, Erzurumspor yolunda

Kara Kartal’da geçen sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 7 maçta forma giyebilen Douglas’la Beşiktaş’ın yolları ayrılıyor... Yönetim, 29 yaşındaki sağ bek için B.B.Erzurumspor’la görüşüyor.

Konuyla ilgili olarak Orta Çizgi isimli haber sitesine konuşan Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: “Bizim önceliğimiz iç transfer. Birçok kulüple görüşüyoruz. Beşiktaş’la çok iyi ilişkilerimiz var. Sadece Douglas özelinde değil hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Galatasaray’dan ilgilendiğimiz isimler olduğunu söyleyebilirim” dedi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...