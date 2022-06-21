Transfer çalışmalarına son hız devam eden Beşiktaş 'ta Batshuayi'den boşalan forvet bölgesi için Weghorst ile görüşmeler olmuş ancak hollandalı futbolcu olumlu dönüş yapmamıştı. Ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bologna'nın forveti Marko Arnautovic ile görüştüklerini açıkladı. Peki, Marko Arnautovic kimdir, kaç yaşında, hangi bölgede oynuyor? İşte Marko Arnautovic hakkında bilinmeyenler...

Marko Arnautovic kimdir?

19 Nisan 1989 doğumlu ve 1.92 metre uzunluğunda olan Arnautovic, , kanat ve forvet mevkilerinde görev alabilen Avusturyalı futbolcudur. Şu an Serie A takımlarından Bologna'da forma giymektedir.

Futbola ülkesinin takımlarından Floridsdorfer'ın altyapısında başlayan Arnautovic daha sonra Austria Wien'e transfer oldu.

İnter, Twente, Werder Bremen, Stoke City, Westham United, Shanghai Port'ta oynadı ve son olarak Bologna'da forma giymeye devam ediyor.

Kariyerinde şu ana kadar 430 resmi maça çıkan Arnautovic, 114 gol atarken 72 de asist yaptı.