Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta mücadelesinde dün akşam Vodafone Park’ta Kayserispor’u ağırlayan Siyah- Beyazlılar, rakibini 3-1’lik skorla devirdi. Cenk Tosun’un sezonu kapatması, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin’in de adale sakatlıkları sebebiyle elinde forvet kalmayan Beşiktaş teknik ekibi, formda hücum hattıyla rakibini devirmeyi başardı. Takımın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, bir gol ve 1 asistle geceye damga vurdu. Kariyerindeki ilk penaltı golünü atan tecrübeli futbolcu, Kevin N’Koudou’nun ikinci sayısının pasını vererek bu sezon 15. asiste ulaştı. Yıldız isim, böylelikle Beşiktaş tarihinin bu alandaki en başarılı ismi oldu. Başarılı oyuncu, 2000-01 sezonunda 14 asist yapan Markus Münch’ü geride bıraktı.

N’Koudou, kendisini affettirdi

Siyah-Beyazlılar’da son haftalardaki performansı sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Kevin N’Koudou da dün akşamın kahramanları arasına girmeyi başardı. Ankaragücü mücadelesindeki görüntüsü sebebiyle tepki çeken Fransız kanat oyuncusu, dün akşam attığı 2 golle 3-1’lik zafere önemli katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşısındaki performansıyla kendisini affettirmeyi başardı. 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez bir mücadelede rakip fileleri 2 kez sarsmayı başardı.

Ljajic, sorumluluk aldı

Beşiktaş formasıyla bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Adem Ljajic de dün akşam farkını belli etti. Üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiren Sırp futbolcu, önce karşılaşmanın 3. dakikasında takımına penaltı kazandırdı. Deneyimli oyuncu, müsabakanın 13. dakikasında da Kevin N’Koudou’nun attığı golün asistini yaparak takımının 2 sayısına katkı sağladı. Kayserispor maçı öncesinde 17 mücadele 2 golü bulunan Ljajic, dünkü mücadelede iki sayıya imzasını attı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI...