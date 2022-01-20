Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi'den 15 puan
Sezon başında Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi, ilk yarıdaki performansıyla eleştirilse de dönemin ikinci yarısında gollerini atmaya başladı. Rizespor, Gaziantep ve Karagümrük maçlarını 2’si penaltı olmak üzere 3 golle tamamlayan Belçikalı forvet, ligdeki gol sayısını 9’a yükseltirken Siyah-Beyazlı ekibin de en golcü ismi oldu.
Sezon başında Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi, ilk yarıdaki performansıyla eleştirilse de dönemin ikinci yarısında gollerini atmaya başladı. Rizespor , Gaziantep ve Karagümrük maçlarını 2’si penaltı olmak üzere 3 golle tamamlayan Belçikalı forvet, ligdeki gol sayısını 9’a yükseltirken Siyah-Beyazlı ekibin de en golcü ismi oldu. Ligde oynadığı maçlarda 4 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş ’ın attığı 34 golün 13’üne doğrudan etki etti.
Batshuayi, 1-0 alınan son iki maçta takımına 6 puan kazandırdı. Ayrıca Antalya maçında skoru 2-2’ye getiren golü atan, 3. golün de asistini yapan Batshuayi, Kayseri maçında da 3-2 öne geçiren golü atıp 4. sayının da pasını vererek takıma 6 puan daha kazandırdı. Batshuayi, Göztepe ’de Ghezzal’ın attığı galibiyet golünün asistini yaparak toplamda 15 puana doğrudan katkı yapmış oldu.