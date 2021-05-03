Geçen sezonu Belçika ekibi Zulte Waregem’de kiralık olarak geçirmesinin ardından dönem başında Beşiktaş’a tekrar katılan Cyle Larin, teknik direktör Sergen Yalçın’la beraber adeta uçuşa geçti. Kanadalı futbolcuyu ilk etapta hücum hattının önünde değerlendiren ancak istediği verimi alamayan Yalçın, tecrübeli ismi sol kanatta görevlendirince muazzam bir geri dönüş aldı. Özellikte Vincent Aboubakar’la yakaladığı başarılı uyumla dikkat çeken Larin, forvet eksikliği sebebiyle santrfor oynadığı Hatayspor karşısında attığı 4 golle bu sezonki skor sayısını 19’a yükseltti.

Sezon başında ayrılığın eşiğine geldiği Beşiktaş’ta şimdi şampiyonluğa koşan 26 yaşındaki futbolcu, bu dönem hem 2 kupayı birden kaldırıp hem de krallık tacını takmayı hedefliyor.

Cyle Larin, bu sezon iki kez rakip filelere 4 gol attı. İlk olarak 6 Ocak’ta 6-0 sona eren Rize maçında rakip fileleri dört kez sarsan Kanadalı futbolcu, önceki gün de Hatay’a aynı tarifeyi uyguladı.

Macera, Galatasaray’la başlıyor

Hatayspor formasıyla bu sezon 21 gol atan Aaron Boupendza’nın sadece 2 gol gerisinde bulunan Cyle Larin, kalan 3 mücadelede rakip fileleri havalandırmaya devam edip dönemi hem şampiyon hem de kral olarak tamamlamak istiyor. Başarılı futbolcu, kalan 3 haftada; Galatasaray, Karagümrük ve Göztepe karşısında gollerine devam etmeye çalışacak.







