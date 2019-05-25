Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı 3-2 yenerek sezonu 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar, 34. hafta sonunda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puana ulaşarak sezonu üçüncü sırada tamamladı. Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesine katılacak Beşiktaş, elde ettiği üçüncülükle organizasyonda gruplarda yer alacak.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın yaptığı Adriano paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

Haziran 2019'da sona erecek Adriano ile bir fotoğraf paylaşan tecrübeli golcü, "Teşekkürler" yazdı. Burak'ın bu paylaşımı, Beşiktaş'ın Adriano ile sözleşme yenilemeyeceği olarak yorumlandı.

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Brezilya yolcusu

Sao Paulo Teknik Direktörü Cuca, futbol tarzını çok beğendiği Brezilyalı sol beki mutlaka takımında görmek istiyor. Adriano'nun da ülkesi Brezilya'da futbol kariyerini noktalamak istediği biliniyor ve arasının iyi olduğu Cuca ile birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.

Kısa bir süre sonra Brezilya'ya tatil yapmaya gidecek olan Adriano ile görüşmelere başlayacak Sao Paulo, finansal şartları zorlayarak deneyimli oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.