Dünya Kupası Elemeleri’nde başta A Milli Takımımız olmak üzere birçok ülkeye oyuncu gönderen Siyah-Beyazlılar’da, son maçlar itibarıyla 2 isim ön plana çıktı. Türkiye’nin önceki akşam Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. maçında Cebelitarık’la karşı karşıya geldiği mücadeleye ikinci yarıda Taylan Antalyalı’nın yerine dahil olan Kenan Karaman, karşılaşmanın 83. dakikasında Mert Müldür’ün pasını oldukça iyi değerlendirip golünü attı. Kenan’ın golü sonrasında Milliler, rakibini 3-0’lık skorla devirdi.

66. dakikada sahne aldı

Kanada’nın Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri’nde Honduras’la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Kuzey Amerika ekibinin golü, Kara Kartal’ın başarılı ismi Cyle Larin’den geldi. 26 yaşındaki futbolcu, 66. dakikada takımına beraberliği getiren golü penaltıdan kaydetti. Bu sonuçla Kanada, gruptaki ilk maçına 1 puanla başladı.

Cyle Larin, Kanada formasıyla bu sezon 7. maçında 8. sayısını üretti. A Milli Takımımız’ın değişilmez isimlerinden biri olan Kenan Karaman, etkili futbolunu 1 golle taçlandırdı.